Про це заявив президент України Петро Порошенко.
Дивися повний текст Порошенко розповів про новий спосіб боротьби з Північним потоком-2.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 11:12
Порошенко розповів про новий спосіб боротьби з Північним...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко розповів про новий спосіб боротьби з Північним потоком-2.
Додано: Пон 18 чер, 2018 11:13
))))) это надо было делать года 4 назад. Или Украина готова вернуть инвесторам деньги за Северный поток. Если есть интерес у Германии, то и США не поможет. Америка вообще на другом континенте нахотится, пусть следят за соседями.
Додано: Пон 18 чер, 2018 11:36
Четыре года назад у всех была уверенность, что рф столько не протянет. Гчевидно же было. Год-два максимум. Ну такой вот уровень стратегического мышления, что ж тут поделать.
Додано: Пон 18 чер, 2018 11:59
Поэтому людям и хорошие деньги платят, чтобы они мыслили на пару шагов вперед. А то премии выписывают, а вот про шрафы за такие косяки я не слашал.
Додано: Пон 18 чер, 2018 12:03
Re: Порошенко розповів про новий спосіб боротьби з Північним
как тут не вспомнить - хороша ложка к обеду.....
а когда жадность берёт верх над разумом - не жди ничего хорошего.
Додано: Пон 18 чер, 2018 12:09
Re: Порошенко розповів про новий спосіб боротьби з Північним
Непонятно только зачем Газпрому платить 3 ярда ежегодно, если можно не платить.
Додано: Пон 18 чер, 2018 12:10
Основной посыл - Мой Хозяин самый Главный, как он скажет так и будет.
Додано: Пон 18 чер, 2018 12:11
Проблема в том, что не все его считают хозяином. Это страны у которых есть свои экономически интересы.
Додано: Пон 18 чер, 2018 13:35
Минус $3 млрда в год, не слишком дорого за борьбу Дон Кихота с ветряными мельницами?
имхо
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