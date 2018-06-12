Порошенко розповів про новий спосіб боротьби з Північним...

Додано: Пон 18 чер, 2018 15:32

sal

Это не аргумент. Это простая констатация факта, что экономики в этом проекте нет. А есть исключительно политика. Цели (по нарастающей с точки зрения важности):

1. Лишить Украину доходов от транзита газа.

2. Лишить Украину возможности закупать газ в Европе по реверсу, тем самым вынудив нас идти на поклон Москве - все же понимают, что покупая газ у Словакии мы просто оставляли у себя часть газа, который шел в Европу через Украину. Словакия оплачивала напрямую Газпрому, а мы - Словакии. Физически закупаемый нами у словаков газ не покидал территорию Украины.

3. Развязать себе руки в гибридной и не только гибридной, а вполне горячей войне с Украиной. Пока очень большая часть транзита идет через Украину - горячая полноценная война невозможна, т.к. больше 50% доходов бюджета московии - это нефте-газовые доходы, и львиная доля экспорта в Европу идет через Украину. Сумели бы до войны обойти Украину обходными газопроводами - горячая война была бы неизбежна. Не успели.