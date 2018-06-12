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Порошенко розповів про новий спосіб боротьби з Північним...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 чер, 2018 14:08
Золотой батон
Гы, ссылаться на Миллера - это как бы помягче сказать? ... Не то.
Или ты ждал от него откровений, что проект экономически неэффективный?
Он говорит то, что нужно говорить на его месте. Реальность от этого никак не меняется.
Предлагаю в расчеты (даже в вышеприведенные "расчеты" Миллера) заложить еще стоимость самого газопровода. И расходы на его текущую эксплуатацию. Немного другая арифметика выйдет.
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Dimar
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Додано: Пон 18 чер, 2018 14:22
Плачут олигархи. Дерибанить нечего будет, обслугу не на что будет содержать
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cisukr
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Додано: Пон 18 чер, 2018 14:37
Dimar, а можно пруфы на то что транспорт СП будет дороже?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
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RomanTik
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Додано: Пон 18 чер, 2018 14:50
Dimar написав: Золотой батон написав:
Непонятно только зачем Газпрому платить 3 ярда ежегодно, если можно не платить.
Что значит "платить-не платить"? Себестоимость транспортировки по СП-2 будет значительно выше себестоимости транспортировки через Украину. Даже с учетом прибыли украинской стороны.
Поэтому абсолютно верное замечание, что экономики в этом проекте нет. Зато есть большая политика.
Кстати, одной из
причин, причем не последней, почему в 2014 году не случилось полномасштабного вторжения россии в Украину - это наличие транзита газа через Украину и отсутствие альтернативных маршрутов.
А вот наличие обходных газопроводов нужного объема практически гарантировало полномасштабную оккупацию. Со всеми последствиями.
Хорошо подвели мысль,а пока строят мокшанцы СП-2 , Украине нужно создать сильную защиту от дальнейших действий и планов оккупанта от вторжения .Предлагаю создать хотя бы 10 грязных ядерных боеголовок на собственных ракетоносителях и профессиональную армию увеличить в три раза,пример Израиль ,только таким образом можно надеятся Украине на мир в будущем.За нас никто воевать не будет ,только выражать глубокую обеспокоенность.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Пон 18 чер, 2018 14:53
RomanTik
Пару лет назад читал аналитику по этому поводу. Сейчас не могу найти нормальную аналитику (статейки из желтой прессы - не катят - там в разных статьях прямо противоположные выводы - все диктует конъюнктура и кому принадлежит конкретное СМИ).
Но и так по логике понятно, что транспортировать по уже существующему газопроводу дешевле чем строить новый и транспортировать по нему (тут надо к обычной операционной себестоимости добавить "отбитие" инвестиционной составляющей - стоимость строительства).
Кроме этого, наземные трубопроводы дешевле как в постройке так и в эксплуатации по сравнению с проложенными по морскому дну - тут как бы тоже все очевидно.
Это то, что "лежит на поверхности".
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Dimar
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Додано: Пон 18 чер, 2018 15:22
Им будет дороже - хороший аргумент.
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sal
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Додано: Пон 18 чер, 2018 15:24
Dimar написав:RomanTik
Пару лет назад читал аналитику по этому поводу. Сейчас не могу найти нормальную аналитику (статейки из желтой прессы - не катят - там в разных статьях прямо противоположные выводы - все диктует конъюнктура и кому принадлежит конкретное СМИ).
Но и так по логике понятно, что транспортировать по уже существующему газопроводу дешевле чем строить новый и транспортировать по нему (тут надо к обычной операционной себестоимости добавить "отбитие" инвестиционной составляющей - стоимость строительства).
Кроме этого, наземные трубопроводы дешевле как в постройке так и в эксплуатации по сравнению с проложенными по морскому дну - тут как бы тоже все очевидно.
Это то, что "лежит на поверхности".
Проблема еще в том что Украина может поднять цену на транзит российского газа мотивируя патриотическими соображениями и может случится еще какой нибудь майдан . Опасно на данный момент здесь иметь транзитные мощности , патриоты они такие им что столб взорвать что трубу как два пальца об асфальт .
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makishin60
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Додано: Пон 18 чер, 2018 15:30
makishin60 написав:
Украина может поднять цену на транзит российского газа мотивируя патриотическими соображениями и может случится еще какой нибудь м
Почему нет? запросто
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sal
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Додано: Пон 18 чер, 2018 15:32
sal
Это не аргумент. Это простая констатация факта, что экономики в этом проекте нет. А есть исключительно политика. Цели (по нарастающей с точки зрения важности):
1. Лишить Украину доходов от транзита газа.
2. Лишить Украину возможности закупать газ в Европе по реверсу, тем самым вынудив нас идти на поклон Москве - все же понимают, что покупая газ у Словакии мы просто оставляли у себя часть газа, который шел в Европу через Украину. Словакия оплачивала напрямую Газпрому, а мы - Словакии. Физически закупаемый нами у словаков газ не покидал территорию Украины.
3. Развязать себе руки в гибридной и не только гибридной, а вполне горячей войне с Украиной. Пока очень большая часть транзита идет через Украину - горячая полноценная война невозможна, т.к. больше 50% доходов бюджета московии - это нефте-газовые доходы, и львиная доля экспорта в Европу идет через Украину. Сумели бы до войны обойти Украину обходными газопроводами - горячая война была бы неизбежна. Не успели.
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Dimar
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Додано: Пон 18 чер, 2018 16:14
Перес де Куэльяр написав: Dimar написав: Золотой батон написав:
Непонятно только зачем Газпрому платить 3 ярда ежегодно, если можно не платить.
Что значит "платить-не платить"? Себестоимость транспортировки по СП-2 будет значительно выше себестоимости транспортировки через Украину. Даже с учетом прибыли украинской стороны.
Поэтому абсолютно верное замечание, что экономики в этом проекте нет. Зато есть большая политика.
Кстати, одной из
причин, причем не последней, почему в 2014 году не случилось полномасштабного вторжения россии в Украину - это наличие транзита газа через Украину и отсутствие альтернативных маршрутов.
А вот наличие обходных газопроводов нужного объема практически гарантировало полномасштабную оккупацию. Со всеми последствиями.
Хорошо подвели мысль,а пока строят мокшанцы СП-2 , Украине нужно создать сильную защиту от дальнейших действий и планов оккупанта от вторжения .Предлагаю создать хотя бы 10 грязных ядерных боеголовок на собственных ракетоносителях и профессиональную армию увеличить в три раза,пример Израиль ,только таким образом можно надеятся Украине на мир в будущем.За нас никто воевать не будет ,только выражать глубокую обеспокоенность.
При малейшей попытке создания ядерного оружия "обком" уволит все руководство страны в 24 часа
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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