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Порошенко розповів про новий спосіб боротьби з Північним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 чер, 2018 16:24
makishin60, плюс ко всему украинская ГТС нуждается в модернизации, а делать её за свой счет Украина не хочет (да и не может). А т.к. от РФ деньги на это брать нельзя по политическим соображениям (и по этим же соображениям РФ этих денег не даст), то и появляются иногда статейки как украинскую трубу отдадут на управление в ЕС, но зная наших клептоманов, то и ЕС не очень стремится вложиться.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
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Додано: Пон 18 чер, 2018 18:11
antikkristall написав:
При малейшей попытке создания ядерного оружия "обком" уволит все руководство страны в 24 часа
Наговариваете вы! Украина - независимая демократическая страна. Поэтому никаких увольнений в 24 часа! Месяц! Минимум месяц на внеочередные перевыборы...
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Додано: Пон 18 чер, 2018 19:03
fokus написав: antikkristall написав:
При малейшей попытке создания ядерного оружия "обком" уволит все руководство страны в 24 часа
Наговариваете вы! Украина - независимая демократическая страна. Поэтому никаких увольнений в 24 часа! Месяц! Минимум месяц на внеочередные перевыборы...
Байдену 6 часов хватило для увольнения генпрокурора Украины
Они мне говорят: "У вас нет таких полномочий, вы – не президент, президент говорил, что даст"... Я сказал: "Я еду через шесть часов, если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор, вы не получаете денег". И тот С... сын был уволен, на его место поставили того, кому в то время доверяли", – отметил бывший вице-президент США.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Пон 18 чер, 2018 20:39
Shram написав: fokus написав: antikkristall написав:
При малейшей попытке создания ядерного оружия "обком" уволит все руководство страны в 24 часа
Наговариваете вы! Украина - независимая демократическая страна. Поэтому никаких увольнений в 24 часа! Месяц! Минимум месяц на внеочередные перевыборы...
Байдену 6 часов хватило для увольнения генпрокурора Украины
Они мне говорят: "У вас нет таких полномочий, вы – не президент, президент говорил, что даст"... Я сказал: "Я еду через шесть часов, если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор, вы не получаете денег". И тот С... сын был уволен, на его место поставили того, кому в то время доверяли", – отметил бывший вице-президент США.
Можно эту тему развивать до бесконечности ,если Запад будет воевать за территорию Украины в случае военного вторжения РФ ,то и не надо нам ЯО ,полностью согласен .Пусть выполняют Будапештский меморандум ,а не выражают глубочайшую обеспокоенность,что Украину пытаются уничтожить и разорвать .В этой ситуации уволить кого либо с руководства страны, думаю не получится .А в арсенале Украине нужно иметь в рукаве хотя бы какой-то "козырь" .
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Додано: Пон 18 чер, 2018 20:59
Германия строит СП 2, чтобы убрать риски срыва поставок газа в Европу из-за вооруженного конфликта между поставщиком газа РФ и транзитером газа Украиной.
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