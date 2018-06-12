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Порошенко розповів про новий
спосіб боротьби з Північним...

Порошенко розповів про новий спосіб боротьби з Північним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:24

makishin60, плюс ко всему украинская ГТС нуждается в модернизации, а делать её за свой счет Украина не хочет (да и не может). А т.к. от РФ деньги на это брать нельзя по политическим соображениям (и по этим же соображениям РФ этих денег не даст), то и появляются иногда статейки как украинскую трубу отдадут на управление в ЕС, но зная наших клептоманов, то и ЕС не очень стремится вложиться.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:11

Re: Порошенко розповів про новий спосіб боротьби з Північним

  antikkristall написав:При малейшей попытке создания ядерного оружия "обком" уволит все руководство страны в 24 часа

Наговариваете вы! Украина - независимая демократическая страна. Поэтому никаких увольнений в 24 часа! Месяц! Минимум месяц на внеочередные перевыборы...
fokus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 19:03

  fokus написав:
  antikkristall написав:При малейшей попытке создания ядерного оружия "обком" уволит все руководство страны в 24 часа

Наговариваете вы! Украина - независимая демократическая страна. Поэтому никаких увольнений в 24 часа! Месяц! Минимум месяц на внеочередные перевыборы...


Байдену 6 часов хватило для увольнения генпрокурора Украины

Они мне говорят: "У вас нет таких полномочий, вы – не президент, президент говорил, что даст"... Я сказал: "Я еду через шесть часов, если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор, вы не получаете денег". И тот С... сын был уволен, на его место поставили того, кому в то время доверяли", – отметил бывший вице-президент США.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 20:39

  Shram написав:
  fokus написав:
  antikkristall написав:При малейшей попытке создания ядерного оружия "обком" уволит все руководство страны в 24 часа

Наговариваете вы! Украина - независимая демократическая страна. Поэтому никаких увольнений в 24 часа! Месяц! Минимум месяц на внеочередные перевыборы...


Байдену 6 часов хватило для увольнения генпрокурора Украины

Они мне говорят: "У вас нет таких полномочий, вы – не президент, президент говорил, что даст"... Я сказал: "Я еду через шесть часов, если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор, вы не получаете денег". И тот С... сын был уволен, на его место поставили того, кому в то время доверяли", – отметил бывший вице-президент США.
Можно эту тему развивать до бесконечности ,если Запад будет воевать за территорию Украины в случае военного вторжения РФ ,то и не надо нам ЯО ,полностью согласен .Пусть выполняют Будапештский меморандум ,а не выражают глубочайшую обеспокоенность,что Украину пытаются уничтожить и разорвать .В этой ситуации уволить кого либо с руководства страны, думаю не получится .А в арсенале Украине нужно иметь в рукаве хотя бы какой-то "козырь" .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 20:59

Re: Порошенко розповів про новий спосіб боротьби з Північним

Германия строит СП 2, чтобы убрать риски срыва поставок газа в Европу из-за вооруженного конфликта между поставщиком газа РФ и транзитером газа Украиной.
fn765341
 
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