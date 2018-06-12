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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 16:24
makishin60, плюс ко всему украинская ГТС нуждается в модернизации, а делать её за свой счет Украина не хочет (да и не может). А т.к. от РФ деньги на это брать нельзя по политическим соображениям (и по этим же соображениям РФ этих денег не даст), то и появляются иногда статейки как украинскую трубу отдадут на управление в ЕС, но зная наших клептоманов, то и ЕС не очень стремится вложиться.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 18:11
Re: Порошенко розповів про новий спосіб боротьби з Північним
Додано: Пон 18 чер, 2018 19:03
Байдену 6 часов хватило для увольнения генпрокурора Украины
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Пон 18 чер, 2018 20:39
Можно эту тему развивать до бесконечности ,если Запад будет воевать за территорию Украины в случае военного вторжения РФ ,то и не надо нам ЯО ,полностью согласен .Пусть выполняют Будапештский меморандум ,а не выражают глубочайшую обеспокоенность,что Украину пытаются уничтожить и разорвать .В этой ситуации уволить кого либо с руководства страны, думаю не получится .А в арсенале Украине нужно иметь в рукаве хотя бы какой-то "козырь" .
Додано: Пон 18 чер, 2018 20:59
Re: Порошенко розповів про новий спосіб боротьби з Північним
Германия строит СП 2, чтобы убрать риски срыва поставок газа в Европу из-за вооруженного конфликта между поставщиком газа РФ и транзитером газа Украиной.
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