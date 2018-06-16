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Порошенко розповів про новий
спосіб боротьби з Північним...

Порошенко розповів про новий спосіб боротьби з Північним...
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:24

makishin60, плюс ко всему украинская ГТС нуждается в модернизации, а делать её за свой счет Украина не хочет (да и не может). А т.к. от РФ деньги на это брать нельзя по политическим соображениям (и по этим же соображениям РФ этих денег не даст), то и появляются иногда статейки как украинскую трубу отдадут на управление в ЕС, но зная наших клептоманов, то и ЕС не очень стремится вложиться.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:11

Re: Порошенко розповів про новий спосіб боротьби з Північним

  antikkristall написав:При малейшей попытке создания ядерного оружия "обком" уволит все руководство страны в 24 часа

Наговариваете вы! Украина - независимая демократическая страна. Поэтому никаких увольнений в 24 часа! Месяц! Минимум месяц на внеочередные перевыборы...
fokus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 19:03

  fokus написав:
  antikkristall написав:При малейшей попытке создания ядерного оружия "обком" уволит все руководство страны в 24 часа

Наговариваете вы! Украина - независимая демократическая страна. Поэтому никаких увольнений в 24 часа! Месяц! Минимум месяц на внеочередные перевыборы...


Байдену 6 часов хватило для увольнения генпрокурора Украины

Они мне говорят: "У вас нет таких полномочий, вы – не президент, президент говорил, что даст"... Я сказал: "Я еду через шесть часов, если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор, вы не получаете денег". И тот С... сын был уволен, на его место поставили того, кому в то время доверяли", – отметил бывший вице-президент США.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 20:39

  Shram написав:
  fokus написав:
  antikkristall написав:При малейшей попытке создания ядерного оружия "обком" уволит все руководство страны в 24 часа

Наговариваете вы! Украина - независимая демократическая страна. Поэтому никаких увольнений в 24 часа! Месяц! Минимум месяц на внеочередные перевыборы...


Байдену 6 часов хватило для увольнения генпрокурора Украины

Они мне говорят: "У вас нет таких полномочий, вы – не президент, президент говорил, что даст"... Я сказал: "Я еду через шесть часов, если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор, вы не получаете денег". И тот С... сын был уволен, на его место поставили того, кому в то время доверяли", – отметил бывший вице-президент США.
Можно эту тему развивать до бесконечности ,если Запад будет воевать за территорию Украины в случае военного вторжения РФ ,то и не надо нам ЯО ,полностью согласен .Пусть выполняют Будапештский меморандум ,а не выражают глубочайшую обеспокоенность,что Украину пытаются уничтожить и разорвать .В этой ситуации уволить кого либо с руководства страны, думаю не получится .А в арсенале Украине нужно иметь в рукаве хотя бы какой-то "козырь" .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 20:59

Re: Порошенко розповів про новий спосіб боротьби з Північним

Германия строит СП 2, чтобы убрать риски срыва поставок газа в Европу из-за вооруженного конфликта между поставщиком газа РФ и транзитером газа Украиной.
fn765341
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 21:38

  Dimar написав:Но и так по логике понятно, что транспортировать по уже существующему газопроводу дешевле чем строить новый и транспортировать по нему (тут надо к обычной операционной себестоимости добавить "отбитие" инвестиционной составляющей - стоимость строительства).
Кроме этого, наземные трубопроводы дешевле как в постройке так и в эксплуатации по сравнению с проложенными по морскому дну - тут как бы тоже все очевидно.
Это то, что "лежит на поверхности".


Тут не так всё логично, как вы пишите.
Понятно, что в перспективе одного года дешевле ездить все время на такси. Но если брать долгие периоды времени, то свой автомобиль обойдется дешевле. Плюс свой авто удобнее, ты не зависишь от службы заказа такси.
Не случайно азеры, турки строят свои независимые трубопроводы. Кстати они тоже уже забили свой гвоздик в крышку ГТС Украины, но радостный Порошенко ездит даже на открытие их трубопроводов, и благодарит их за строительство, что похоже на паранойю.
Во-вторых, путь от основных газовых месторождений РФ явно короче в Германию как основному потребителю в Европе через Балтику, и значит по определению дешевле.
В-третьих, империя просто не может рисковать. ГТС Украины неминуемо стареет, ГТС не модернизируется, Трансгаз жалуется на сильное недофинансирование, и это несмотря на десятки миллиардов прибыли, показанной Коболевым. Куда уплывают в таком случае мощная прибыль непонятно. Это непонятно и за пределами Украины. Когда всем всё непонятно, возникает чувство тревоги и стремление избежать её.

Ну, а желание насолить Украине тоже присутствует, как мелкая награда, но оно явно не является определяющим. Северный поток - 1 начали строить как только Янукович избрался президентом при его явно пророссийском курсе, так что тогда насолить Януковичу вряд ли было большое желание.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:34

  Перес де Куэльяр написав:Можно эту тему развивать до бесконечности ,если Запад будет воевать за территорию Украины в случае военного вторжения РФ ,то и не надо нам ЯО ,полностью согласен .Пусть выполняют Будапештский меморандум ,а не выражают глубочайшую обеспокоенность,что Украину пытаются уничтожить и разорвать .В этой ситуации уволить кого либо с руководства страны, думаю не получится .А в арсенале Украине нужно иметь в рукаве хотя бы какой-то "козырь" .

сначала погуглите что такое меморандум (не договор), а потом уже обвиняйте стороны подписавшие его о нарушении. )))
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:43

  freeze написав:Ну, а желание насолить Украине тоже присутствует, как мелкая награда, но оно явно не является определяющим. Северный поток - 1 начали строить как только Янукович избрался президентом при его явно пророссийском курсе, так что тогда насолить Януковичу вряд ли было большое желание.


Начали строить его в 2007-м. Задолго до Януковича.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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