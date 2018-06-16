Порошенко розповів про новий спосіб боротьби з Північним...

Додано: Пон 18 чер, 2018 21:38

Dimar написав: Но и так по логике понятно, что транспортировать по уже существующему газопроводу дешевле чем строить новый и транспортировать по нему (тут надо к обычной операционной себестоимости добавить "отбитие" инвестиционной составляющей - стоимость строительства).

Кроме этого, наземные трубопроводы дешевле как в постройке так и в эксплуатации по сравнению с проложенными по морскому дну - тут как бы тоже все очевидно.

Это то, что "лежит на поверхности". Но и так по логике понятно, что транспортировать по уже существующему газопроводу дешевле чем строить новый и транспортировать по нему (тут надо к обычной операционной себестоимости добавить "отбитие" инвестиционной составляющей - стоимость строительства).Кроме этого, наземные трубопроводы дешевле как в постройке так и в эксплуатации по сравнению с проложенными по морскому дну - тут как бы тоже все очевидно.Это то, что "лежит на поверхности".

Тут не так всё логично, как вы пишите.Понятно, что в перспективе одного года дешевле ездить все время на такси. Но если брать долгие периоды времени, то свой автомобиль обойдется дешевле. Плюс свой авто удобнее, ты не зависишь от службы заказа такси.Не случайно азеры, турки строят свои независимые трубопроводы. Кстати они тоже уже забили свой гвоздик в крышку ГТС Украины, но радостный Порошенко ездит даже на открытие их трубопроводов, и благодарит их за строительство, что похоже на паранойю.Во-вторых, путь от основных газовых месторождений РФ явно короче в Германию как основному потребителю в Европе через Балтику, и значит по определению дешевле.В-третьих, империя просто не может рисковать. ГТС Украины неминуемо стареет, ГТС не модернизируется, Трансгаз жалуется на сильное недофинансирование, и это несмотря на десятки миллиардов прибыли, показанной Коболевым. Куда уплывают в таком случае мощная прибыль непонятно. Это непонятно и за пределами Украины. Когда всем всё непонятно, возникает чувство тревоги и стремление избежать её.Ну, а желание насолить Украине тоже присутствует, как мелкая награда, но оно явно не является определяющим. Северный поток - 1 начали строить как только Янукович избрался президентом при его явно пророссийском курсе, так что тогда насолить Януковичу вряд ли было большое желание.