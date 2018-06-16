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Додано: Пон 18 чер, 2018 16:24
makishin60, плюс ко всему украинская ГТС нуждается в модернизации, а делать её за свой счет Украина не хочет (да и не может). А т.к. от РФ деньги на это брать нельзя по политическим соображениям (и по этим же соображениям РФ этих денег не даст), то и появляются иногда статейки как украинскую трубу отдадут на управление в ЕС, но зная наших клептоманов, то и ЕС не очень стремится вложиться.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 18:11
Re: Порошенко розповів про новий спосіб боротьби з Північним
Додано: Пон 18 чер, 2018 19:03
Байдену 6 часов хватило для увольнения генпрокурора Украины
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Пон 18 чер, 2018 20:39
Можно эту тему развивать до бесконечности ,если Запад будет воевать за территорию Украины в случае военного вторжения РФ ,то и не надо нам ЯО ,полностью согласен .Пусть выполняют Будапештский меморандум ,а не выражают глубочайшую обеспокоенность,что Украину пытаются уничтожить и разорвать .В этой ситуации уволить кого либо с руководства страны, думаю не получится .А в арсенале Украине нужно иметь в рукаве хотя бы какой-то "козырь" .
Додано: Пон 18 чер, 2018 20:59
Re: Порошенко розповів про новий спосіб боротьби з Північним
Германия строит СП 2, чтобы убрать риски срыва поставок газа в Европу из-за вооруженного конфликта между поставщиком газа РФ и транзитером газа Украиной.
Додано: Пон 18 чер, 2018 21:38
Тут не так всё логично, как вы пишите.
Понятно, что в перспективе одного года дешевле ездить все время на такси. Но если брать долгие периоды времени, то свой автомобиль обойдется дешевле. Плюс свой авто удобнее, ты не зависишь от службы заказа такси.
Не случайно азеры, турки строят свои независимые трубопроводы. Кстати они тоже уже забили свой гвоздик в крышку ГТС Украины, но радостный Порошенко ездит даже на открытие их трубопроводов, и благодарит их за строительство, что похоже на паранойю.
Во-вторых, путь от основных газовых месторождений РФ явно короче в Германию как основному потребителю в Европе через Балтику, и значит по определению дешевле.
В-третьих, империя просто не может рисковать. ГТС Украины неминуемо стареет, ГТС не модернизируется, Трансгаз жалуется на сильное недофинансирование, и это несмотря на десятки миллиардов прибыли, показанной Коболевым. Куда уплывают в таком случае мощная прибыль непонятно. Это непонятно и за пределами Украины. Когда всем всё непонятно, возникает чувство тревоги и стремление избежать её.
Ну, а желание насолить Украине тоже присутствует, как мелкая награда, но оно явно не является определяющим. Северный поток - 1 начали строить как только Янукович избрался президентом при его явно пророссийском курсе, так что тогда насолить Януковичу вряд ли было большое желание.
Додано: Пон 18 чер, 2018 22:34
сначала погуглите что такое меморандум (не договор), а потом уже обвиняйте стороны подписавшие его о нарушении. )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Пон 18 чер, 2018 22:43
Начали строить его в 2007-м. Задолго до Януковича.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Вів 19 чер, 2018 08:07
Re: Порошенко розповів про новий спосіб боротьби з Північним
То что владе Украины разрешили издавать звуки на данную тему уже успех, т.к. ценность для транзита имеет территория и что бы там было стабильно. Но наша территория имеет ключевое значение по нескольким показателям, и транзит только один из них. И нам повезло, что хотя бы так на нас расчитывают.
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