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У Росії планують ввести податок на покупки у зарубіжних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 чер, 2018 11:55
Пропонуємо до обговорення:
Зараз митами в Росії не обкладаються посилки загальною вартістю в місяць на рівні €1 тис. і вагою до 31 кг.
Дивися повний текст У Росії планують ввести податок на покупки у зарубіжних інтернет-магазинах
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Додано: Пон 18 чер, 2018 11:55
и о чём эта новость, мол как всё запущено в России или по с равнению с Россией в Украине уже давно шагнули вперед и "гребут" денег с этих посылок?
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Cactus
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Додано: Пон 18 чер, 2018 12:15
Cactus написав:
и о чём эта новость, мол как всё запущено в России или по с равнению с Россией в Украине уже давно шагнули вперед и "гребут" денег с этих посылок?
Оправдывай, восхваляй расею будь ласка на сайтах агрессора.
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locustsucol
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Додано: Пон 18 чер, 2018 12:37
locustsucol написав:
Оправдывай, восхваляй расею будь ласка на сайтах агрессора.
В Германии за товар из-за пределов ЕС дороже 20€ нужно пошлину платить
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link654
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Додано: Пон 18 чер, 2018 12:41
locustsucol написав:
Оправдывай, восхваляй расею будь ласка на сайтах агрессора.
деточка, подрасти пока, научись читать, а потом уже советы советовать будешь...
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Cactus
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Додано: Пон 18 чер, 2018 12:47
link654 написав:
В Германии за товар из-за пределов ЕС дороже 20€ нужно пошлину платить
и что? как налоги вводить, так смотрите на Германию, как з/п платить, так смотрите на бомжей, да?
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Cactus
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:18
Cactus написав:
и что? как налоги вводить, так смотрите на Германию, как з/п платить, так смотрите на бомжей, да?
Я все сравниваю с Германией. Кстати, в Германии налогов в поцентном соотношении побольше.
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link654
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