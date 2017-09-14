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У Росії планують ввести податок на покупки у зарубіжних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 чер, 2018 11:55
Пропонуємо до обговорення:
Зараз митами в Росії не обкладаються посилки загальною вартістю в місяць на рівні €1 тис. і вагою до 31 кг.
Дивися повний текст У Росії планують ввести податок на покупки у зарубіжних інтернет-магазинах
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R2
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Додано: Пон 18 чер, 2018 12:37
В Германии за товар из-за пределов ЕС дороже 20€ нужно пошлину платить
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link654
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Додано: Пон 18 чер, 2018 12:47
link654 написав:
В Германии за товар из-за пределов ЕС дороже 20€ нужно пошлину платить
и что? как налоги вводить, так смотрите на Германию, как з/п платить, так смотрите на бомжей, да?
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Cactus
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:18
Cactus написав:
и что? как налоги вводить, так смотрите на Германию, как з/п платить, так смотрите на бомжей, да?
Я все сравниваю с Германией. Кстати, в Германии налогов в поцентном соотношении побольше.
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link654
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:56
Ватний Cactus - це що, ялинкова прикраса? :)
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Sharpe
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:58
Cactus написав:
и что? как налоги вводить, так смотрите на Германию, как з/п платить, так смотрите на бомжей, да?
Германия потому и Германия, как и другие государства - сначала уважение к государству, законам, а затем хорошие зарплаты. Сначла инициатива менять государство, а затем хороший сервис. Зрадофилия = нищета.
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locustsucol
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Додано: Пон 18 чер, 2018 15:30
locustsucol написав:
Германия потому и Германия, как и другие государства - сначала уважение к государству, законам, а затем хорошие зарплаты. Сначла инициатива менять государство, а затем хороший сервис. Зрадофилия = нищета.
смешно читать ваши изречения.
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Cactus
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Додано: Пон 18 чер, 2018 15:32
Sharpe написав:
Ватний Cactus - це що, ялинкова прикраса? :)
а ты откуда нарисовался, стой там в сторонке и не тявкай!
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Додано: Пон 18 чер, 2018 16:11
link654 написав:
Я все сравниваю с Германией. Кстати, в Германии налогов в поцентном соотношении побольше.
налоги в Германии примерно в 1,5 раза больше, но отдача от этих налогов (инфраструктура, социальная помощь и т.д.) в 3-4 раза больше чем в украине...
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Cler
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