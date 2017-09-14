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У Росії планують ввести податок
на покупки у зарубіжних...

У Росії планують ввести податок на покупки у зарубіжних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:55

У Росії планують ввести податок на покупки у зарубіжних...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз митами в Росії не обкладаються посилки загальною вартістю в місяць на рівні €1 тис. і вагою до 31 кг.

Дивися повний текст У Росії планують ввести податок на покупки у зарубіжних інтернет-магазинах.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 12:37

В Германии за товар из-за пределов ЕС дороже 20€ нужно пошлину платить
link654
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 12:47

  link654 написав: В Германии за товар из-за пределов ЕС дороже 20€ нужно пошлину платить

и что? как налоги вводить, так смотрите на Германию, как з/п платить, так смотрите на бомжей, да?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:18

  Cactus написав: и что? как налоги вводить, так смотрите на Германию, как з/п платить, так смотрите на бомжей, да?

Я все сравниваю с Германией. Кстати, в Германии налогов в поцентном соотношении побольше.
link654
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:56

Ватний Cactus - це що, ялинкова прикраса? :)
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:58

  Cactus написав: и что? как налоги вводить, так смотрите на Германию, как з/п платить, так смотрите на бомжей, да?

Германия потому и Германия, как и другие государства - сначала уважение к государству, законам, а затем хорошие зарплаты. Сначла инициатива менять государство, а затем хороший сервис. Зрадофилия = нищета.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:30

  locustsucol написав: Германия потому и Германия, как и другие государства - сначала уважение к государству, законам, а затем хорошие зарплаты. Сначла инициатива менять государство, а затем хороший сервис. Зрадофилия = нищета.

смешно читать ваши изречения.
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:32

  Sharpe написав:Ватний Cactus - це що, ялинкова прикраса? :)

а ты откуда нарисовался, стой там в сторонке и не тявкай!
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:11

  link654 написав: Я все сравниваю с Германией. Кстати, в Германии налогов в поцентном соотношении побольше.

налоги в Германии примерно в 1,5 раза больше, но отдача от этих налогов (инфраструктура, социальная помощь и т.д.) в 3-4 раза больше чем в украине...
Cler
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