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У Росії планують ввести податок на покупки у зарубіжних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 чер, 2018 00:23
Cactus написав:
а ты откуда нарисовался, стой там в сторонке и не тявкай!
Маме своей рассказывай, как тебе смешно читать ее изречения. Видимо, твое воспитание большего уровня общения не может осилить - не выпячивай его, пожалуйста, на публике, чтобы не смешить людей.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 06:45
link654 написав:
Я все сравниваю с Германией.
Ну зачем так далеко ходить, есть рядом Беларусь, там 22.
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