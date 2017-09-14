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У Росії планують ввести податок
на покупки у зарубіжних...

У Росії планують ввести податок на покупки у зарубіжних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 00:23

  Cactus написав: а ты откуда нарисовался, стой там в сторонке и не тявкай!

Маме своей рассказывай, как тебе смешно читать ее изречения. Видимо, твое воспитание большего уровня общения не может осилить - не выпячивай его, пожалуйста, на публике, чтобы не смешить людей.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 06:45

Re: У Росії планують ввести податок на покупки у зарубіжних.

  link654 написав:Я все сравниваю с Германией.

Ну зачем так далеко ходить, есть рядом Беларусь, там 22.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 07:52

  locustsucol написав:
  Cler написав: налоги в Германии примерно в 1,5 раза больше, но отдача от этих налогов (инфраструктура, социальная помощь и т.д.) в 3-4 раза больше чем в украине...

Потмоу что там их платят все, а не в терть или четверть, как в Украине, и уважают законы. Потому и отдача больше.

Если тут начнут платить все налоги, то у кого-то репа треснет :mrgreen:
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:55

  locustsucol написав:
  Cactus написав: и что? как налоги вводить, так смотрите на Германию, как з/п платить, так смотрите на бомжей, да?

Германия потому и Германия, как и другие государства - сначала уважение к государству, законам, а затем хорошие зарплаты. Сначла инициатива менять государство, а затем хороший сервис. Зрадофилия = нищета.

Потому-что в Германии живут ГЕРМАНЦЫ (немцы), а не Ваши бредни.
Немецкое государство, его функции, его права и обязанности- это совсем не украинское государство.
Сколько камбоджийцы при полпотовцах не заботились о своем государстве, какими законопослушными не были (чихнуть боялись), сколько труда и жизней не отдали- лучше жить не стали!!!
Cris
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:42

  tigr-uu написав: Если тут начнут платить все налоги, то у кого-то репа треснет

Немцам расскажи как у них должно все треснуть. В том то и проблема, что людей, у которых репа и не только - трещит от понятия уважать закон, уважать свое госдарство.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:54

  locustsucol написав:
  Cler написав: налоги в Германии примерно в 1,5 раза больше, но отдача от этих налогов (инфраструктура, социальная помощь и т.д.) в 3-4 раза больше чем в украине...

Потмоу что там их платят все, а не в терть или четверть, как в Украине, и уважают законы. Потому и отдача больше.

а кто первый должен начать уважать украинские законы - президет и верховная рада или население Украины?...
Cler
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