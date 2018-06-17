Українці не надто шанують гібридні автомобілі. Про це свідчать дані, які опублікував «Укравтопром».
Дивися повний текст Названо найпопулярніший гібридний автомобіль в Україні.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 12:09
Названо найпопулярніший гібридний автомобіль в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найпопулярніший гібридний автомобіль в Україні.
Додано: Пон 18 чер, 2018 12:09
Все упирается в цену гибридов. На сегодня любой гибрид по цене - это премиум авто, т.е. для подавляющего числа покупателей новых авто это уже не интересно. А для большинства покупателей премиум сегмента расход играет второстепенную роль, поэтому акцентировать внимание на гибридах им смысла нет.
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