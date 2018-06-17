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Названо найпопулярніший
гібридний автомобіль в Україні

Названо найпопулярніший гібридний автомобіль в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 12:09

Названо найпопулярніший гібридний автомобіль в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Українці не надто шанують гібридні автомобілі. Про це свідчать дані, які опублікував «Укравтопром».

Дивися повний текст Названо найпопулярніший гібридний автомобіль в Україні.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 12:09

Все упирается в цену гибридов. На сегодня любой гибрид по цене - это премиум авто, т.е. для подавляющего числа покупателей новых авто это уже не интересно. А для большинства покупателей премиум сегмента расход играет второстепенную роль, поэтому акцентировать внимание на гибридах им смысла нет.
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