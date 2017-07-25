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У Німеччині хочуть замінити грошову допомогу для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 чер, 2018 12:30
Пропонуємо до обговорення:
План щодо біженців, розроблений Зеехофером, передбачає різке скорочення розмірів виплат біженцям.
Дивися повний текст У Німеччині хочуть замінити грошову допомогу для біженців негрошовою
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Додано: Пон 18 чер, 2018 12:30
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