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В Україні з'явиться нова професія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 12:34

В Україні з'явиться нова професія

Пропонуємо до обговорення:
Законопроект про це знаходиться на розгляді в комітеті Верховної Ради.

Дивися повний текст В Україні з'явиться нова професія.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 12:34

Сначало надо ввести уголовную ответственность за ложь. А то из-за лжи против людей портится репутацию у тех о ком лгут. Как раз тут эти оценщики и пригодятся. Сейчас в Украине можно лгать безнаказанно.
link654
 
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Тока не надо через запятую о некачественных продуктах. Депутатская декларация пополнится ещё одним источником дохода
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 12:44

  link654 написав:Сначало надо ввести уголовную ответственность за ложь. А то из-за лжи против людей портится репутацию у тех о ком лгут. Как раз тут эти оценщики и пригодятся. Сейчас в Украине можно лгать безнаказанно.

приведите пример, кто говорит не правду? ;)
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:02

  Cactus написав: приведите пример, кто говорит не правду? ;)

к примеру, когда на "миротворце" людей без суда называют предателями и т.п. Таких обвинений куча. Нельзя человека без суда называть винивным. Или Вы другого мнения.
А сказки про золотые батоны, а предвыборные обещания. Обвинение политических противников за то чего не было. Лжи куча, особенно в СМИ.
link654
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:16

Cactus, винуватим без суду не можна називати людину, якщо йдеться про юридичні процедури. А вас без жодних юридичних процедур можна і треба назвати ватним ідіотом.
Sharpe
 
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