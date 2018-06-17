Законопроект про це знаходиться на розгляді в комітеті Верховної Ради.
Дивися повний текст В Україні з'явиться нова професія.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 чер, 2018 12:34
В Україні з'явиться нова професія
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'явиться нова професія.
Додано: Пон 18 чер, 2018 12:34
Сначало надо ввести уголовную ответственность за ложь. А то из-за лжи против людей портится репутацию у тех о ком лгут. Как раз тут эти оценщики и пригодятся. Сейчас в Украине можно лгать безнаказанно.
Додано: Пон 18 чер, 2018 12:42
Тока не надо через запятую о некачественных продуктах. Депутатская декларация пополнится ещё одним источником дохода
Додано: Пон 18 чер, 2018 12:44
Додано: Пон 18 чер, 2018 13:02
к примеру, когда на "миротворце" людей без суда называют предателями и т.п. Таких обвинений куча. Нельзя человека без суда называть винивным. Или Вы другого мнения.
А сказки про золотые батоны, а предвыборные обещания. Обвинение политических противников за то чего не было. Лжи куча, особенно в СМИ.
Додано: Пон 18 чер, 2018 13:16
Cactus, винуватим без суду не можна називати людину, якщо йдеться про юридичні процедури. А вас без жодних юридичних процедур можна і треба назвати ватним ідіотом.
|