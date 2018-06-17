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В Україні з'явиться нова професія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 чер, 2018 12:34
Пропонуємо до обговорення:
Законопроект про це знаходиться на розгляді в комітеті Верховної Ради.
Дивися повний текст В Україні з'явиться нова професія
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R2
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Додано: Пон 18 чер, 2018 12:34
Сначало надо ввести уголовную ответственность за ложь. А то из-за лжи против людей портится репутацию у тех о ком лгут. Как раз тут эти оценщики и пригодятся. Сейчас в Украине можно лгать безнаказанно.
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link654
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Додано: Пон 18 чер, 2018 12:42
Тока не надо через запятую о некачественных продуктах. Депутатская декларация пополнится ещё одним источником дохода
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Moimir
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Додано: Пон 18 чер, 2018 12:44
link654 написав:
Сначало надо ввести уголовную ответственность за ложь. А то из-за лжи против людей портится репутацию у тех о ком лгут. Как раз тут эти оценщики и пригодятся. Сейчас в Украине можно лгать безнаказанно.
приведите пример, кто говорит не правду? ;)
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Cactus
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:02
Cactus написав:
приведите пример, кто говорит не правду? ;)
к примеру, когда на "миротворце" людей без суда называют предателями и т.п. Таких обвинений куча. Нельзя человека без суда называть винивным. Или Вы другого мнения.
А сказки про золотые батоны, а предвыборные обещания. Обвинение политических противников за то чего не было. Лжи куча, особенно в СМИ.
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link654
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:54
Cactus написав: link654 написав:
Сначало надо ввести уголовную ответственность за ложь. А то из-за лжи против людей портится репутацию у тех о ком лгут. Как раз тут эти оценщики и пригодятся. Сейчас в Украине можно лгать безнаказанно.
приведите пример, кто говорит не правду?
Телевидение отключили?)))
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antey1969
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Додано: Пон 18 чер, 2018 14:46
Cactus написав:
приведите пример, кто говорит не правду?
ой, да вы серьёзно?
112 канал или ньзван включите.
там рабинович с мураевым и прочие "политологи" вам всё расскажут.
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Pegasmaster
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