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Самозайняті українці недоплачують податки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 чер, 2018 12:40
Пропонуємо до обговорення:
Найбільші ризики виявлені у фізичних осіб, які займаються торгівлею.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 12:40
по 100 тыс на каждого самозанятого это неслабо
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