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Самозайняті українці
недоплачують податки

Самозайняті українці недоплачують податки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 12:40

Самозайняті українці недоплачують податки

Пропонуємо до обговорення:
Найбільші ризики виявлені у фізичних осіб, які займаються торгівлею.

Дивися повний текст Самозайняті українці недоплачують податки.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 12:40

по 100 тыс на каждого самозанятого это неслабо
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 14:50

  hodkonem36 написав:по 100 тыс на каждого самозанятого это неслабо

Действительно не слабо.
Скорее всего опять автор статьи с цифрами не дружит.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:00

Каждая кухарка действительно может править страной - Создать условия для легального равного бизнеса IQ не позволяет - мама (МВФ) сказала деньги в бидончике
Moimir
 
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