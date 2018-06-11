Найбільші ризики виявлені у фізичних осіб, які займаються торгівлею.
Дивися повний текст Самозайняті українці недоплачують податки.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 12:40
Самозайняті українці недоплачують податки
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Дивися повний текст Самозайняті українці недоплачують податки.
Додано: Пон 18 чер, 2018 14:50
Додано: Пон 18 чер, 2018 15:00
Каждая кухарка действительно может править страной - Создать условия для легального равного бизнеса IQ не позволяет - мама (МВФ) сказала деньги в бидончике
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