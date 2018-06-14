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У Києві штраф за неправильне
паркування перевищить...

У Києві штраф за неправильне паркування перевищить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 12:49

У Києві штраф за неправильне паркування перевищить...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві за паркування автомобілів у недозволеному місці, згідно з новим законом, будуть накладати штраф у понад тисячу гривень. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, коментуючи майбутнє набуття чинності закону про паркування.

Дивися повний текст У Києві штраф за неправильне паркування перевищить тисячу гривень.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 12:49

Какие тачки в Киеве ездят так для них 1 косарь грн в день это не что, они больше на кофе тратят
vasia_fin
 
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