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Китай оприлюднив список
оподатковуваних митами товарів...

Китай оприлюднив список оподатковуваних митами товарів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:23

Китай оприлюднив список оподатковуваних митами товарів...

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на 545 найменувань продукції США набудуть чинності 6 липня 2018 року.

Дивися повний текст Китай оприлюднив список оподатковуваних митами товарів із США на суму $50 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:52

  sal написав:красавцы

Они не первые начали
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