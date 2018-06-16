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Китай оприлюднив список оподатковуваних митами товарів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 чер, 2018 13:23
Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на 545 найменувань продукції США набудуть чинності 6 липня 2018 року.
Дивися повний текст Китай оприлюднив список оподатковуваних митами товарів із США на суму $50 млрд
.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:23
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