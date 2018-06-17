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Конгрес США зібрався збільшувати
розмір допомоги Україні

Конгрес США зібрався збільшувати розмір допомоги Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 14:02

Конгрес США зібрався збільшувати розмір допомоги Україні

Пропонуємо до обговорення:
Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США виступив з пропозицією передбачити в бюджеті США на 2019 рік суму допомоги Україні більшу, ніж очікувалося раніше

Дивися повний текст Конгрес США зібрався збільшувати розмір допомоги Україні.
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Как страна, которая получает помощь может влиять на строительство Северного потока 2?
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