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Конгрес США зібрався збільшувати розмір допомоги Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 чер, 2018 14:02
Пропонуємо до обговорення:
Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США виступив з пропозицією передбачити в бюджеті США на 2019 рік суму допомоги Україні більшу, ніж очікувалося раніше
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Додано: Пон 18 чер, 2018 14:03
Как страна, которая получает помощь может влиять на строительство Северного потока 2?
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Додано: Пон 18 чер, 2018 18:21
link654 написав:
Как страна, которая получает помощь может влиять на строительство Северного потока 2?
Как страна, получающая помощь, может обьявлять себя энергетической сверхдержавой?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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