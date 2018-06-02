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Китайці разом з ДТЕК Ахметова побудують одну з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 чер, 2018 14:35
Пропонуємо до обговорення:
Рівень викидів парникових газів скоротиться на 300 тисяч тонн щорічно.
Дивися повний текст Китайці разом з ДТЕК Ахметова побудують одну з найбільших сонячних електростанцій в Європі
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Додано: Пон 18 чер, 2018 14:35
Эеленый тариф уже давно нужно отменить
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laa1999
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Додано: Пон 18 чер, 2018 15:18
laa1999 написав:
Эеленый тариф уже давно нужно отменить
спустя 20 лет, когда АЭС выведут из эксплуатации, это будет обычная коммерческая цена
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