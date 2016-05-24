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Размещаем вклады
под 3-10% в месяц

Размещаем вклады под 3-10% в месяц
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 14:40

Размещаем вклады под 3-10% в месяц

Приветствую. Размещаем инвестиционные вклады под 3-10% в месяц. Анонимно. Законно. На рынке инвестиционного консалтинга с 2015 года.
http://gas.financial/charge_rates

Задавайте ваши вопросы. На все ответим :)
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:10

babaloo Сразу ремарка - локомотив прибыли - валютный арбитраж.
babaloo
 
Повідомлень: 7
З нами з: 06.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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