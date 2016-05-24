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Размещаем вклады под 3-10% в месяц
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Пон 18 чер, 2018 14:40
Приветствую. Размещаем инвестиционные вклады под 3-10% в месяц. Анонимно. Законно. На рынке инвестиционного консалтинга с 2015 года. http://gas.financial/charge_rates
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Додано: Пон 18 чер, 2018 15:10
babaloo Сразу ремарка - локомотив прибыли - валютный арбитраж.
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babaloo
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