Зміни пов'язані з новими вимогами законодавства.
Дивися повний текст ПриватБанк змінив офіційну назву.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 15:15
ПриватБанк змінив офіційну назву
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк змінив офіційну назву.
Додано: Пон 18 чер, 2018 15:15
так...теперь можно прикрываться государством, а по итогу кому этот банк будет принадлежать?
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