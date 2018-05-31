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ПриватБанк змінив
офіційну назву

ПриватБанк змінив офіційну назву
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:15

ПриватБанк змінив офіційну назву

Пропонуємо до обговорення:
Зміни пов'язані з новими вимогами законодавства.

Дивися повний текст ПриватБанк змінив офіційну назву.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:15

так...теперь можно прикрываться государством, а по итогу кому этот банк будет принадлежать?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:15

Re: ПриватБанк змінив офіційну назву

  R2 написав:ПриватБанк змінив офіційну назву.


Ох блин перепугали, а то я уже подумал
Зображення

и с дополнительной табличкой
https://storage1.censor.net/images/1/b/ ... s_big2.jpg

:shock: :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 17:00

Re: ПриватБанк змінив офіційну назву

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phantom_systems
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