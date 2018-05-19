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Для Порошенка куплять два
броньовані Mercedes S600 за...

Для Порошенка куплять два броньовані Mercedes S600 за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:28

Для Порошенка куплять два броньовані Mercedes S600 за...

Пропонуємо до обговорення:
На аукціонному майданчику Prozorro оголошено тендер на купівлю двох легкових автомобілів представницького класу сумарною вартістю 42,4 млн. грн. За ці гроші парк автобази Державного управління справами (ДУС) повинен поповниться двома броньованими «шестисотыми» мерседесами в максимально можливій комплектації.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:28

Наверное гарант едет на передовую отдать свой гражданский долг.Ну не от своих же граждан прятаться в бронированных мерсах.А если серьезно то это циничный беспредел.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:42

Пусть на евробляхах покупает. Народных денег меньше уйдет. А то получается мы ему на новую машину скидываемся :)
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ну в принципе это нормально и логично, но вопрос куда делись старые авто ? или поломались или что с ними ? ну по крайней мере надо их либо с аукциона продать либо действительно на фронт вот тогда да , а так ...
свинорыл
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:05

а почему президент не ездит на отечественных автомобилях?...
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:20

Пусть в танке ездит :)
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