Для Порошенка куплять два броньовані Mercedes S600 за...

Додано: Пон 18 чер, 2018 19:05

Я вот что думаю - наша небогатая страна много чего дорогого не может позволить для своих нуждающихся граждан.



Например, пересадку костного мозга. Но несложные операции по удалению опухолей - может позволить.



Почему с президентом должно быть по-другому - неясно. Ну не зарабатывает наша экономика на авто стоимостью почти миллион долларов каждое ДАЖЕ ДЛЯ ПЕРВОГО ЛИЦА!



Государство ему должно предоставить что-то компромиссное - например, один бронированный Мерседес, а не 2, не S класса, а E класса, и не новый, а б/у.



Последнее про б/у - никакой не перегиб. Есть множество стран, где президентов обслуживают не новые парки и авиа, и автотранспорта.



А если президенту такой вариант не подходит, и ему нужно обязательно 2 новых авто, и обязательно S класса - у него есть возможность оплатить их самостоятельно.



Точно так же, как у богатых украинцев есть возможность оплатить пересадку костного мозга, которую государство не в состоянии оплатить...



Президент у нас не из народа (в части "спроможности") - ему эта покупка обошлась бы дешевле, чем государству Украина!



Еще и предвыборный ход был бы удачный...