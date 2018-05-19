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Для Порошенка куплять два броньовані Mercedes S600 за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 чер, 2018 09:51
safonovstanislav
В Расеюшке наверно так. А вот если на таком попалят в Европе!!! Такой политик вылетит из политики! Не думали почему европейские политики сами уходят при малейшем скандале? Но вас переубеждать не буду. Там одни геи и все плохо. Вам туда лучше не надо..
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Molchyn
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Moimir