RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Для Порошенка куплять два
броньовані Mercedes S600 за...

Для Порошенка куплять два броньовані Mercedes S600 за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:51

safonovstanislav В Расеюшке наверно так. А вот если на таком попалят в Европе!!! Такой политик вылетит из политики! Не думали почему европейские политики сами уходят при малейшем скандале? Но вас переубеждать не буду. Там одни геи и все плохо. Вам туда лучше не надо.. :mrgreen:
Molchyn
 
Повідомлень: 239
З нами з: 01.02.18
Подякував: 65 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:02

Molchyn, так и в Украине тоже так. Вот пруф - визит Порошенко в Одессу в прошлом году (всё как и положено - забор, массовка, а остальные горожане за забором).
https://www.youtube.com/watch?v=cSjlTfRnqZE
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
Повідомлень: 1887
З нами з: 06.01.16
Подякував: 3860 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:38

Дивися повний текст Для Порошенка куплять два броньовані Mercedes S600 за 42,5 млн. грн..[/quote]
И проверят в действии новенький комплекс "Джавелин". Если мэрс не выдержит прямого попадания - значит дешевая китайская подделка... :mrgreen:
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
1
 
Повідомлень: 3613
З нами з: 14.06.10
Подякував: 328 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:19

40 почек
PV
1
 
Повідомлень: 2064
З нами з: 05.12.08
Подякував: 215 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:46

  Reddick написав:Тут статью читал, как испанский президент на пляже купается: без охраны, брони и так далее. Нашего то поди на пляже кокнули бы давно пересичные. Там один папэрэднык уже дошутился.

вот и наш предпочитает испанские пляжи украинским... :mrgreen:
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2046
З нами з: 15.07.14
Подякував: 152 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Водіям Mercedes дали можливість постійно міняти машини
R2 » Суб 09 чер, 2018 18:25
8 517
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 чер, 2018 20:19
Мельдоний
У Порошенка закуплять 15 нових седанів Toyota і 1 джип
R2 » П'ят 18 тра, 2018 11:20
9 405
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 тра, 2018 10:24
Ratatui
У Порошенка оцінили роботу уряду
R2 » П'ят 20 кві, 2018 12:13
1 147
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 кві, 2018 12:13
Moimir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57083)
19.06.2018 18:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.