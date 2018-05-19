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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 09:51
safonovstanislav В Расеюшке наверно так. А вот если на таком попалят в Европе!!! Такой политик вылетит из политики! Не думали почему европейские политики сами уходят при малейшем скандале? Но вас переубеждать не буду. Там одни геи и все плохо. Вам туда лучше не надо..
Додано: Вів 19 чер, 2018 13:02
Molchyn, так и в Украине тоже так. Вот пруф - визит Порошенко в Одессу в прошлом году (всё как и положено - забор, массовка, а остальные горожане за забором).
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Додано: Вів 19 чер, 2018 14:38
Дивися повний текст Для Порошенка куплять два броньовані Mercedes S600 за 42,5 млн. грн..[/quote]
И проверят в действии новенький комплекс "Джавелин". Если мэрс не выдержит прямого попадания - значит дешевая китайская подделка...
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: Вів 19 чер, 2018 16:46
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