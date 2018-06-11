Стартова ціна складе 2250 доларів.
Дивися повний текст В Англії створили велосипед-майнер.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 15:37
В Англії створили велосипед-майнер
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Англії створили велосипед-майнер.
Додано: Пон 18 чер, 2018 15:37
В серіалі "Чорне дзеркало" був такий же сюжет. У майбутньому люди виробляли електроенергію крутячи педалі велосипеда, а за це їм на рахунок капали гроші. Тепер я бачу, що це майбутнє вже настало.
Додано: Пон 18 чер, 2018 16:01
Re: В Англії створили велосипед-майнер
Ждем появления Сокс-коина от Житомирской носочной фабрики - чем сильнее заносишь носки, тем они становятся дороже.
Додано: Вів 19 чер, 2018 11:02
Додано: Сер 20 чер, 2018 11:02
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:51
Ждём майнеров на улице красных фонарей в Амстердаме. Чего энергии зря попадать в пастели.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:55
вся эта криптовалюта - дутый мыльный пузырь, лопнет рано или поздно, а вот электричество вырабатывать педалями - это уже позитив
Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:14
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