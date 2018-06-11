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В Англії створили
велосипед-майнер

В Англії створили велосипед-майнер
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:37

В Англії створили велосипед-майнер

Пропонуємо до обговорення:
Стартова ціна складе 2250 доларів.

Дивися повний текст В Англії створили велосипед-майнер.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:37

В серіалі "Чорне дзеркало" був такий же сюжет. У майбутньому люди виробляли електроенергію крутячи педалі велосипеда, а за це їм на рахунок капали гроші. Тепер я бачу, що це майбутнє вже настало.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:01

Re: В Англії створили велосипед-майнер

Ждем появления Сокс-коина от Житомирской носочной фабрики - чем сильнее заносишь носки, тем они становятся дороже.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:02

  Gastarbaiter написав:Ждем появления Сокс-коина от Житомирской носочной фабрики - чем сильнее заносишь носки, тем они становятся дороже.

Такими темпами и презервативы скоро в ход пойдут)))
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:02

  NetSerpent написав:В серіалі "Чорне дзеркало" був такий же сюжет. У майбутньому люди виробляли електроенергію крутячи педалі велосипеда, а за це їм на рахунок капали гроші. Тепер я бачу, що це майбутнє вже настало.

Там був велотренажер, але схожість однаково вражає :)
0mage0
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Ждём майнеров на улице красных фонарей в Амстердаме. Чего энергии зря попадать в пастели.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:55

вся эта криптовалюта - дутый мыльный пузырь, лопнет рано или поздно, а вот электричество вырабатывать педалями - это уже позитив
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:14

  75stasstas75 написав:вся эта криптовалюта - дутый мыльный пузырь, лопнет рано или поздно, а вот электричество вырабатывать педалями - это уже позитив

Доллар США тоже сейчас ничем не подкреплен, кроме веры в него.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:57

Пробег для волосипеда 1000 км. Это примерно как для авто 15 000 так сколько потом выложить на ТО нужно в этот гинератор крипты?!
dkaptan11
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 08:37

Я вот что подумал... Подключить этот девайс к сети электроснабжения в какой-нить подсобке на работе, чтобы его колеса крутились за счет электричества работодателя - и вот Вам профит...
max_us_ua
 
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