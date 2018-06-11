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В Англії створили
велосипед-майнер

В Англії створили велосипед-майнер
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 08:47

Надо бы еще белку с колесом прикрутить. Белка скачет... оно майнит... :lol:
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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