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Чому варто придбати
нерухомість у Грузії

Чому варто придбати нерухомість у Грузії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:20

Чому варто придбати нерухомість у Грузії

Пропонуємо до обговорення:
Ви можете здавати їх в оренду через керуючу компанію Орбі і заробляти від 7000$ на рік.

Дивися повний текст Чому варто придбати нерухомість у Грузії.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:20

рекламная статья с недостоверной информацией: указан годовой доход, но не указаны годовые расходы, а "окупаемость – 4 года" - это полная чушь...
Cler
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