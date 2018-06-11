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Дивися повний текст Чому варто придбати нерухомість у Грузії.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 16:20
Чому варто придбати нерухомість у Грузії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому варто придбати нерухомість у Грузії.
Додано: Пон 18 чер, 2018 16:20
рекламная статья с недостоверной информацией: указан годовой доход, но не указаны годовые расходы, а "окупаемость – 4 года" - это полная чушь...
Додано: Пон 18 чер, 2018 18:17
этот разводняк еще жив, я думал лошки закончились ужо
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 18 чер, 2018 18:51
А в договоре это будет прописано?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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