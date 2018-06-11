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Чому варто придбати
нерухомість у Грузії

Чому варто придбати нерухомість у Грузії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:20

Чому варто придбати нерухомість у Грузії

Пропонуємо до обговорення:
Ви можете здавати їх в оренду через керуючу компанію Орбі і заробляти від 7000$ на рік.

Дивися повний текст Чому варто придбати нерухомість у Грузії.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:20

рекламная статья с недостоверной информацией: указан годовой доход, но не указаны годовые расходы, а "окупаемость – 4 года" - это полная чушь...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:17

этот разводняк еще жив, я думал лошки закончились ужо
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:51

А ежегодный доход составит минимум $7000 в год


А в договоре это будет прописано?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:28

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А тут прямо как расписали все красиво! :)
Ну а если насчет недвижимости в Грузии, то там тоже не все так хорошо, как пишут.
Несколько знакомых туда съездили. Вроде как и довольны остались, но все равно на след.раз поехали в Турцию. Вроде как соотношение цена-качество повлияло. Может конечно это и не показатель.
romio_33
 
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