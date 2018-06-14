Чому варто придбати нерухомість у Грузії

Додано: Вів 19 чер, 2018 11:28

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Я вот БЕСПЛАТНЫЙ облачный сервис сделал для обучения и ведению бухучета в Украине (поддержка только за счет рекламы на сайте). Разослал редакторам передовых интернет изданий письма, типа: эксклюзив! Первый в Украине бесплатный ресурс для студентов, предпринимателей, борьба с монополизацией рынка программ по ведению бух.учета и т.п. И что - тишина! :) Не отбашлял в карман - никто ничего не напишет! :)))

А тут прямо как расписали все красиво! :)

Ну а если насчет недвижимости в Грузии, то там тоже не все так хорошо, как пишут.

Несколько знакомых туда съездили. Вроде как и довольны остались, но все равно на след.раз поехали в Турцию. Вроде как соотношение цена-качество повлияло. Может конечно это и не показатель.