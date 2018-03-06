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Lenovo представила ноутбук
для віртуальної реальності

Lenovo представила ноутбук для віртуальної реальності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 17:13

Lenovo представила ноутбук для віртуальної реальності

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Lenovo представила потужний ноутбук ThinkPad P52, який орієнтований на віртуальну реальність.

Дивися повний текст Lenovo представила ноутбук для віртуальної реальності.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 17:14

Это ж сколько в почках получится такой девайс？
gudwin
 
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