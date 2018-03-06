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Lenovo представила ноутбук для віртуальної реальності
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Додано: Пон 18 чер, 2018 17:13
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Lenovo представила потужний ноутбук ThinkPad P52, який орієнтований на віртуальну реальність.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 17:14
Это ж сколько в почках получится такой девайс？
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