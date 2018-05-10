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Водіям вказали на оптимальні
місця для паркування (карта)

Водіям вказали на оптимальні місця для паркування (карта)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 17:44

Водіям вказали на оптимальні місця для паркування (карта)

Пропонуємо до обговорення:
З 27 вересня відповідальність за паркування не за правилами посилюється.

Дивися повний текст Водіям вказали на оптимальні місця для паркування (карта).
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 17:45

А до них как доехать???
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