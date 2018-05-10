З 27 вересня відповідальність за паркування не за правилами посилюється.
Дивися повний текст Водіям вказали на оптимальні місця для паркування (карта).
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Додано: Пон 18 чер, 2018 17:44
Водіям вказали на оптимальні місця для паркування (карта)
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Дивися повний текст Водіям вказали на оптимальні місця для паркування (карта).
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