Про це повідомляє Держприкордонслужба
Дивися повний текст Рік безвізу: прикордонники розповіли про "гарячі" місяці і популярні напрямки.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 18:13
Рік безвізу: прикордонники розповіли про "гарячі" місяці...
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Дивися повний текст Рік безвізу: прикордонники розповіли про "гарячі" місяці і популярні напрямки.
Додано: Пон 18 чер, 2018 18:13
А может не 20 миллионов граждан, а 20 млн. раз воспользовались "безвизом"? Журналисты, блин.
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