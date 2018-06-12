RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рік безвізу: прикордонники розповіли
про "гарячі" місяці...

Рік безвізу: прикордонники розповіли про "гарячі" місяці...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:13

Рік безвізу: прикордонники розповіли про "гарячі" місяці...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Держприкордонслужба

Дивися повний текст Рік безвізу: прикордонники розповіли про "гарячі" місяці і популярні напрямки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82654
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:13

А может не 20 миллионов граждан, а 20 млн. раз воспользовались "безвизом"? Журналисты, блин.
myshapiton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2538
З нами з: 30.11.15
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 561 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 32 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Нафтогаз" сподівається на скасування призупинення... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 14 чер, 2018 14:33
32 2356
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 чер, 2018 10:50
andriyzhagun
"Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував... 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 12 чер, 2018 08:27
37 2348
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 11:20
Волгарь
У МВС розповіли, яка сума необхідна для встановлення...
R2 » Вів 12 чер, 2018 18:33
4 194
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 чер, 2018 08:57
andretar

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7267)
18.06.2018 20:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.