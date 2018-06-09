Частка місцевих податків та зборів у власних доходах місцевих бюджетів становитиме 30% у 2018 році.
Дивися повний текст Президент розповів, як цьогоріч зростуть місцеві бюджети.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 21:09
Президент розповів, як цьогоріч зростуть місцеві бюджети
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Дивися повний текст Президент розповів, як цьогоріч зростуть місцеві бюджети.
Додано: Пон 18 чер, 2018 21:09
президент явно не знаком с пословицей: цыплят по осени считают. И второе:“Никогда раньше такого не было, чтобы большинство государственных денег было в объединенных общинах”-где везде мои люди, вот так должен говорить президент)))
Додано: Пон 18 чер, 2018 22:37
Кернес знает, что он человек Порошенко?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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