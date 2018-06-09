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Президент розповів, як цьогоріч
зростуть місцеві бюджети

Президент розповів, як цьогоріч зростуть місцеві бюджети
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 21:09

Президент розповів, як цьогоріч зростуть місцеві бюджети

Пропонуємо до обговорення:
Частка місцевих податків та зборів у власних доходах місцевих бюджетів становитиме 30% у 2018 році.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 21:09

президент явно не знаком с пословицей: цыплят по осени считают. И второе:“Никогда раньше такого не было, чтобы большинство государственных денег было в объединенных общинах”-где везде мои люди, вот так должен говорить президент)))
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:37

  Cactus написав:президент явно не знаком с пословицей: цыплят по осени считают. И второе:“Никогда раньше такого не было, чтобы большинство государственных денег было в объединенных общинах”-где везде мои люди, вот так должен говорить президент)))


Кернес знает, что он человек Порошенко?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 00:29

  Cactus написав:президент явно не знаком с пословицей: цыплят по осени считают. И второе:“Никогда раньше такого не было, чтобы большинство государственных денег было в объединенных общинах”-где везде мои люди, вот так должен говорить президент)))

Факты роста местных бюджетов заметны по дорогам, новым школам, детским садам, паркам. В соседние новости глянь, или у тебя аллергия, как у обычного расеянина на слово порошенко, что тебя диарея под каждой новостью? Подумай над своими информационными источниками, которые накачивают тебя емоциями вместо информации.
locustsucol
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