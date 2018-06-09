RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Президент розповів, як цьогоріч
зростуть місцеві бюджети

Президент розповів, як цьогоріч зростуть місцеві бюджети
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 21:09

Президент розповів, як цьогоріч зростуть місцеві бюджети

Пропонуємо до обговорення:
Частка місцевих податків та зборів у власних доходах місцевих бюджетів становитиме 30% у 2018 році.

Дивися повний текст Президент розповів, як цьогоріч зростуть місцеві бюджети.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82658
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 21:09

президент явно не знаком с пословицей: цыплят по осени считают. И второе:“Никогда раньше такого не было, чтобы большинство государственных денег было в объединенных общинах”-где везде мои люди, вот так должен говорить президент)))
Cactus
 
Повідомлень: 763
З нами з: 26.08.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:37

  Cactus написав:президент явно не знаком с пословицей: цыплят по осени считают. И второе:“Никогда раньше такого не было, чтобы большинство государственных денег было в объединенных общинах”-где везде мои люди, вот так должен говорить президент)))


Кернес знает, что он человек Порошенко?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2139
З нами з: 07.04.17
Подякував: 168 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 00:29

  Cactus написав:президент явно не знаком с пословицей: цыплят по осени считают. И второе:“Никогда раньше такого не было, чтобы большинство государственных денег было в объединенных общинах”-где везде мои люди, вот так должен говорить президент)))

Факты роста местных бюджетов заметны по дорогам, новым школам, детским садам, паркам. В соседние новости глянь, или у тебя аллергия, как у обычного расеянина на слово порошенко, что тебя диарея под каждой новостью? Подумай над своими информационными источниками, которые накачивают тебя емоциями вместо информации.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 650
З нами з: 27.08.15
Подякував: 315 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 01:15

  locustsucol написав: Факты роста местных бюджетов заметны по дорогам, новым школам, детским садам, паркам. В соседние новости глянь, или у тебя аллергия, как у обычного расеянина на слово порошенко, что тебя диарея под каждой новостью? Подумай над своими информационными источниками, которые накачивают тебя емоциями вместо информации.

дороги, ну так выборы на носу... если учесть, что на 50 закрытых школ построена 1 школа, то конечно, строят ударными темпами; тоже самое и с детскими садами. Я вижу у меня появились поклонники, следят за каждым моим словом)... А что в Украине запрещено высказывать свое мнение под таким новостями?
Cactus
 
Повідомлень: 763
З нами з: 26.08.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко розповів про новий спосіб боротьби з Північним... 1, 2, 3
R2 » Пон 18 чер, 2018 11:12
27 1425
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 чер, 2018 22:43
Sommer
Експерт розповів, хто насправді контролює Bitcoin
R2 » Суб 16 чер, 2018 21:01
4 202
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 чер, 2018 18:22
myshapiton
Президент заявив про необхідність лібералізувати валютне... 1, 2
R2 » Суб 09 чер, 2018 22:52
16 892
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 чер, 2018 20:39
nittochca

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15138)
19.06.2018 03:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.