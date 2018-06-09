Президент розповів, як цьогоріч зростуть місцеві бюджети

Додано: Вів 19 чер, 2018 09:24

locustsucol написав: ..

Факты роста местных бюджетов заметны по дорогам, новым школам, детским садам, паркам. В соседние новости глянь, или у тебя аллергия, как у обычного расеянина на слово порошенко, что тебя диарея под каждой новостью? Подумай над своими информационными источниками, которые накачивают тебя емоциями вместо информации. ..Факты роста местных бюджетов заметны по дорогам, новым школам, детским садам, паркам. В соседние новости глянь, или у тебя аллергия, как у обычного расеянина на слово порошенко, что тебя диарея под каждой новостью? Подумай над своими информационными источниками, которые накачивают тебя емоциями вместо информации.

та вы шо? школы и садики? вы, простите, где живете? поинтересуйтесь у жителей софиевской и петропавловской борщаги (и это Киев!) сколько детишек в одном классе, затем рассказывайте мне. где вы видели в Киеве новые парки? - то, что старые обновляют - это перемога, но где новые?? по дорогам - может рупор начальства страны в вашем лице подскажет, когда на окружной города развязки будут типа "клевер", а не разворот на встречке? Денех нет - газпром не платит??