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Президент розповів, як цьогоріч
зростуть місцеві бюджети

Президент розповів, як цьогоріч зростуть місцеві бюджети
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 21:09

Президент розповів, як цьогоріч зростуть місцеві бюджети

Пропонуємо до обговорення:
Частка місцевих податків та зборів у власних доходах місцевих бюджетів становитиме 30% у 2018 році.

Дивися повний текст Президент розповів, як цьогоріч зростуть місцеві бюджети.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 21:09

президент явно не знаком с пословицей: цыплят по осени считают. И второе:“Никогда раньше такого не было, чтобы большинство государственных денег было в объединенных общинах”-где везде мои люди, вот так должен говорить президент)))
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:37

  Cactus написав:президент явно не знаком с пословицей: цыплят по осени считают. И второе:“Никогда раньше такого не было, чтобы большинство государственных денег было в объединенных общинах”-где везде мои люди, вот так должен говорить президент)))


Кернес знает, что он человек Порошенко?
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 00:29

  Cactus написав:президент явно не знаком с пословицей: цыплят по осени считают. И второе:“Никогда раньше такого не было, чтобы большинство государственных денег было в объединенных общинах”-где везде мои люди, вот так должен говорить президент)))

Факты роста местных бюджетов заметны по дорогам, новым школам, детским садам, паркам. В соседние новости глянь, или у тебя аллергия, как у обычного расеянина на слово порошенко, что тебя диарея под каждой новостью? Подумай над своими информационными источниками, которые накачивают тебя емоциями вместо информации.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 01:15

  locustsucol написав: Факты роста местных бюджетов заметны по дорогам, новым школам, детским садам, паркам. В соседние новости глянь, или у тебя аллергия, как у обычного расеянина на слово порошенко, что тебя диарея под каждой новостью? Подумай над своими информационными источниками, которые накачивают тебя емоциями вместо информации.

дороги, ну так выборы на носу... если учесть, что на 50 закрытых школ построена 1 школа, то конечно, строят ударными темпами; тоже самое и с детскими садами. Я вижу у меня появились поклонники, следят за каждым моим словом)... А что в Украине запрещено высказывать свое мнение под таким новостями?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:24

  locustsucol написав:..
Факты роста местных бюджетов заметны по дорогам, новым школам, детским садам, паркам. В соседние новости глянь, или у тебя аллергия, как у обычного расеянина на слово порошенко, что тебя диарея под каждой новостью? Подумай над своими информационными источниками, которые накачивают тебя емоциями вместо информации.

та вы шо? школы и садики? вы, простите, где живете? поинтересуйтесь у жителей софиевской и петропавловской борщаги (и это Киев!) сколько детишек в одном классе, затем рассказывайте мне. где вы видели в Киеве новые парки? - то, что старые обновляют - это перемога, но где новые?? по дорогам - может рупор начальства страны в вашем лице подскажет, когда на окружной города развязки будут типа "клевер", а не разворот на встречке? Денех нет - газпром не платит??
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:36

Re: Президент розповів, як цьогоріч зростуть місцеві бюджети

  sequence написав:у жителей софиевской и петропавловской борщаги (и это Киев!)

Это не Киев, это села Киево-Святошинского района Киевской области
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:41

  Faceless написав:
  sequence написав:у жителей софиевской и петропавловской борщаги (и это Киев!)

Это не Киев, это села Киево-Святошинского района Киевской области

Которые от Киева, равно, как и Коцюбинское отделяет только окружная. Где работают жители "сел", вам же не стоит подсказывать. После этого и возникает эффект "школьники за рулем" - когда начинаются каникулы, ощущение, что школьники оставляют ключи от тачек маме и айда гулять. На дорогах свободнее - их не тащат в киевские школы за отсутствием "сельских"
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:43

  sequence написав:
  Faceless написав:
  sequence написав:у жителей софиевской и петропавловской борщаги (и это Киев!)

Это не Киев, это села Киево-Святошинского района Киевской области

Которые от Киева, равно, как и Коцюбинское отделяет только окружная. Где работают жители "сел", вам же не стоит подсказывать. После этого и возникает эффект "школьники за рулем" - когда начинаются каникулы, ощущение, что школьники оставляют ключи от тачек маме и айда гулять. На дорогах свободнее - их не тащат в киевские школы за отсутствием "сельских"

Что там их отделяет и кто где работает - дело десятое, факт в том, что административно - это села, и бюджет их - не киевский, а свой, сельской.
А новые школы, садики, парки - добро пожаловать в Ирпень и Бучу. Открываются и строятся так, шо аж гай шумить
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:46

  Faceless написав:Что там их отделяет и кто где работает - дело десятое, факт в том, что административно - это села, и бюджет их - не киевский, а свой, сельской.
ну и? где же ваши эхвэкты от дэцэнтрализациы? чы застройщикы жлобляться побудуваты дытячый садок на "сило" розмиром в Бровары?
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