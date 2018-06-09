Частка місцевих податків та зборів у власних доходах місцевих бюджетів становитиме 30% у 2018 році.
Дивися повний текст Президент розповів, як цьогоріч зростуть місцеві бюджети.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 21:09
Президент розповів, як цьогоріч зростуть місцеві бюджети
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент розповів, як цьогоріч зростуть місцеві бюджети.
Додано: Пон 18 чер, 2018 21:09
президент явно не знаком с пословицей: цыплят по осени считают. И второе:“Никогда раньше такого не было, чтобы большинство государственных денег было в объединенных общинах”-где везде мои люди, вот так должен говорить президент)))
Додано: Пон 18 чер, 2018 22:37
Кернес знает, что он человек Порошенко?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Вів 19 чер, 2018 00:29
Факты роста местных бюджетов заметны по дорогам, новым школам, детским садам, паркам. В соседние новости глянь, или у тебя аллергия, как у обычного расеянина на слово порошенко, что тебя диарея под каждой новостью? Подумай над своими информационными источниками, которые накачивают тебя емоциями вместо информации.
Додано: Вів 19 чер, 2018 01:15
дороги, ну так выборы на носу... если учесть, что на 50 закрытых школ построена 1 школа, то конечно, строят ударными темпами; тоже самое и с детскими садами. Я вижу у меня появились поклонники, следят за каждым моим словом)... А что в Украине запрещено высказывать свое мнение под таким новостями?
Додано: Вів 19 чер, 2018 09:24
та вы шо? школы и садики? вы, простите, где живете? поинтересуйтесь у жителей софиевской и петропавловской борщаги (и это Киев!) сколько детишек в одном классе, затем рассказывайте мне. где вы видели в Киеве новые парки? - то, что старые обновляют - это перемога, но где новые?? по дорогам - может рупор начальства страны в вашем лице подскажет, когда на окружной города развязки будут типа "клевер", а не разворот на встречке? Денех нет - газпром не платит??
Додано: Вів 19 чер, 2018 09:36
Re: Президент розповів, як цьогоріч зростуть місцеві бюджети
Это не Киев, это села Киево-Святошинского района Киевской области
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Додано: Вів 19 чер, 2018 09:41
Которые от Киева, равно, как и Коцюбинское отделяет только окружная. Где работают жители "сел", вам же не стоит подсказывать. После этого и возникает эффект "школьники за рулем" - когда начинаются каникулы, ощущение, что школьники оставляют ключи от тачек маме и айда гулять. На дорогах свободнее - их не тащат в киевские школы за отсутствием "сельских"
Додано: Вів 19 чер, 2018 09:43
Что там их отделяет и кто где работает - дело десятое, факт в том, что административно - это села, и бюджет их - не киевский, а свой, сельской.
А новые школы, садики, парки - добро пожаловать в Ирпень и Бучу. Открываются и строятся так, шо аж гай шумить
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Додано: Вів 19 чер, 2018 09:46
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