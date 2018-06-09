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Президент розповів, як цьогоріч
зростуть місцеві бюджети

Президент розповів, як цьогоріч зростуть місцеві бюджети
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:53

  sequence написав:
  Faceless написав:Что там их отделяет и кто где работает - дело десятое, факт в том, что административно - это села, и бюджет их - не киевский, а свой, сельской.
ну и? где же ваши эхвэкты от дэцэнтрализациы? чы застройщикы жлобляться побудуваты дытячый садок на "сило" розмиром в Бровары?

Огромные эффекты от децентрализации. Раньше банально ремонт в школах и детсадах сделать было огромной проблемой. Знаю пример по небольшому облцентру - после децентрализации на ремонт тех же детсадов выделено на каждый столько, сколько раньше был весь бюджет на ремонт всех детсадов в городе. Где были старые окна - поставили стеклопакеты, отремонтировали крыши, в садиках хорошее питание.
Вы хотели чтоб прям сразу, после десятков лет недофинансирования и плачевного состояния существующих детсадов и школ, сразу стали новые строить?
В том же городе - начали перекладывать дороги, причем хорошо.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:06

  Faceless написав:Огромные эффекты от децентрализации. Раньше банально ремонт в школах и детсадах сделать было огромной проблемой. Знаю пример по небольшому облцентру - после децентрализации на ремонт тех же детсадов выделено на каждый столько, сколько раньше был весь бюджет на ремонт всех детсадов в городе. Где были старые окна - поставили стеклопакеты, отремонтировали крыши, в садиках хорошее питание.
Вы хотели чтоб прям сразу, после десятков лет недофинансирования и плачевного состояния существующих детсадов и школ, сразу стали новые строить?
В том же городе - начали перекладывать дороги, причем хорошо.
По поводу дорог согласен - их состояние после нескольких лет разрухи заметно улучшилось - в Киеве. Вы мне не ответили - что мешало обязать застройщиков, которые последние годы активно застраивают пригород, сооружать также и инфраструктуру, в т.д. расширять дороги, строить учебные заведения? Заратустра им не позволяет? По поводу "хорошего питания в садиках" это кому как повезет. Нам не везло раньше, не везет и сейчас - и это в платной школе в Киеве. Стеклопакеты и утепление школ шли и раньше - ниче нового. Вы, видимо, сравниваете с хаосом 2014-2015 г/г, до этого процесс и так шел с разной скоростью. Перед выборами всегда лучше.
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